Fazenda na Ilha dos Frades vai a leilão na Bahia

O terreno, a Fazenda Loreto, tem a maior parte da área coberta por Mata Atlântica preservada, além de contar com uma das construções mais visitadas pelos turistas na área, a Igreja Nossa Senhora do Loreto, construção do século 19 que avança sobre o mar, instalada em um cais de pedra. Além disso, há cinco casas conjugadas, dois imóveis menores, para moradia de funcionários, e uma quadra esportiva.

A venda da fazenda está sendo realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia para saldar dívidas trabalhistas. Segundo o órgão, a propriedade já foi listada em leilões outras vezes e, em outubro do ano passado, quase foi entregue por adjudicação (transferência judicial de propriedade) a um credor, como parte de pagamento. O autor da ação, porém, desistiu da negociação. O lote, de número 15, é um dos 221 que estão sendo ofertados pelo TRT, entre eles outros imóveis, veículos, obras de arte e maquinários diversos.