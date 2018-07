A proprietária da Fazenda Quilombo, Alice Ferreira, promove o Leilão Liquidação Elite Quilombo nos dias 29, 30 e 31 de maio. Nos dois primeiros dias o leilão ocorre em Indaiatuba (SP), com a venda de 190 lotes de doadoras e time de pista. No dia 31, o leilão é virtual, com a oferta de 33 lotes de bezerras. Tel. (0--11) 3049-8880.