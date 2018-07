Fazenda reunirá governadores para discutir guerra fiscal--CNI

"Essa guerra fiscal está criando insegurança jurídica no Brasil inteiro, entre os diversos setores, para grandes, médias e pequenas empresas e em todos os Estados", completou Andrade.

O presidente da CNI participou de encontro que reuniu no Ministério da Fazenda representantes empresariais de diversos setores, juntamente com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho.

Segundo Andrade, um dos assuntos mais debatidos na ocasião foram as perdas decorrentes para as empresas dos diferentes tipos de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os Estados.

"Estamos chegando a uma situação de completo caos, porque não existe mais federação nessa questão tributária", comentou o dirigente.

Andrade comentou ainda que, durante o encontro do ministro Mantega com os representantes da iniciativa privada, os empresários pediram a prorrogação do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) e do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), que têm validade até 31 de dezembro.

O dirigente disse também que o ministro respondeu que vai avaliar esses pedidos de prorrogação dos benefícios. A questão ainda foi discutida nesta quarta-feira na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial realizada no Palácio do Planalto.

(Reportagem de Luciana Otoni)