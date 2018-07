Fazenda São Pedro vence em Gurupi (TO) A etapa do Circuito Boi Verde de Rendimento de Carcaças de Gurupi (TO), dias 3 e 4, no frigorífico Cooperfrigu, teve 145 animais inscritos. O campeão foi o lote de Valdomiro Lopes da Silva Junior, da Fazenda São Pedro, que obteve 76% de animais de 17 a 20 arrobas e 85% de animais com acabamento mediano. A disputa em Araguaína, dias 10 e 11, reuniu 408 animais e o vencedor foi o lote da Fazenda São João da Providência.