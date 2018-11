Fazendeira acusada de caçadas é multada O Ibama aplicou ontem uma multa de R$ 115 mil por danos ambientais contra a fazendeira Beatriz Rondon, acusada de promover safáris para turistas estrangeiros no Pantanal de Mato Grosso do Sul. É a terceira multa que ela recebe neste mês, totalizando R$ 230 mil. A Polícia Federal recebeu filmagens feitas na Fazenda Santa Sofia, no município de Aquidauana, em que Beatriz mostra caçadas de onças-pardas e pintadas. O advogado da fazendeira, Renê Siufi, afirma que os vídeos foram "editados, montados".