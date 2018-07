Fazendeiro é multado por desmatar área indígena em MT Uma ação dos fiscais do Ibama na terra indígena Marãwatséde, da etnia Xavante, no município de Alto da Boa Vista, região sudeste do Mato Grosso, resultou na aplicação de uma multa de mais de R$ 20 milhões. Um fazendeiro foi autuado por desmatar mais de quatro mil hectares de vegetação de floresta em área de preservação permanente. Imagens de satélite detectaram e vistorias de campo constataram a derrubada. O desmatamento ocorreu entre 2003 e 2005. A ação de fiscalização ambiental, que foi coordenada pela Gerência Executiva do Ibama em Barra do Garça, ocorreu no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção e Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) do governo federal e da campanha Guardiões da Amazônia, do Ibama.