Fazendeiro é suspeito de matar médico no interior de SP

O médico teve seu corpo jogado na carroceria de uma caminhonete. Outras três pessoas ficaram reféns de quatro bandidos, entre eles uma mulher. Um amigo do médico e um funcionário da fazenda foram jogados em um rio de uma altura de 15 metros. De acordo com o delegado titular de General Salgado, Eugênio do Valle, o casal proprietário da fazenda foi reconhecido em fotos por todas as vítimas que estavam na fazenda no dia do crime.

O homicídio teria acontecido por causa de uma suposta dívida pelo arrendamento. Diversas ocorrências de ameaças, entre o médico arrendatário e o proprietário da fazenda, foram registradas nos últimos seis meses na delegacia de polícia de General Salgado.

Segundo a Polícia Civil, a mulher do fazendeiro simulou um encontro amoroso com o caseiro para que ele deixasse a porteira aberta. Dessa forma, à noite, ela e o marido poderiam entrar sem serem percebidos. Atraído à fazenda, com a justificativa de que uma terceira pessoa estaria interessada em comprar seus cavalos, o médico foi assassinado. O caseiro, conforme a polícia, teria sido usado como laranja do casal, que se encontra foragido.