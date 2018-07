Fazendeiro fabrica robôs caseiros na China

Um fazendeiro chinês encontrou uma maneira inusitada de aumentar a produtividade de suas plantações de arroz: colocou para trabalhar robôs que ele mesmo desenha e fabrica em casa.

O que sempre foi um hobby para Wu acabou se tornando a principal fonte de renda da família.

Os robôs de Wu são comprados por outros fazendeiros e por colecionadores particulares. Cada um custa o equivalente a R$ 1,3 mil.

"Um colecionador comprou recentemente tantos robôs que eu não preciso me preocupar com dinheiro o resto do ano", disse ele à BBC. "A crise econômica não me atingiu."

Crises conjugais

Mas os robôs já provocaram várias crises conjugais na casa de Wu.

Certa vez, ele colocou fogo na casa, no meio de uma fabricação.

"Peguei as crianças e fui embora. Falei para ele se casar com seus robôs", contou a mulher de Wu.

Mas com vários deles ajudando nas tarefas domésticas, não foi difícil convencê-la a voltar para casa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.