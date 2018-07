Fazer exame antidoping exige investimento

O presidente CBAt, Roberto Gesta de Melo, diz que é difícil estabelecer o custo fixo de um exame antidoping em um atleta. "São muitas as variáveis", diz o dirigente que, porém, coloca alguns números no papel. Cada kit para análise, que precisa ser importado, custa US$ 17,00, (R$ 30,69, frete não incluso) e cada exame, quando feito no laboratório de Montreal, custa US$ 240,00 (R$ 433,27). A quantia sobe para US$ 570,00 (R$ 1.029,02), em caso de análise de Eritropoietina (EPO). No Brasil, o envio das amostras exige, além da taxa de postagem (o valor depende do peso da encomenda), o pagamento de alguns tributos federais, que variam de R$ 200,00 a R$ 300,00. "O pior, porém, é a burocracia. É tão complicado que temos de contratar despachantes para fazer o serviço", diz o superintendente técnico, Martinho Nobre dos Santos.

Para diminuir o custo, a opção é recorrer ao Ladetec, laboratório do Brasil credenciado pela Agência Internacional Antidoping (Wada). Um exame custa R$ 530,00, quando a máquina que analisa EPO está funcionando.

Coletar o material é função de agentes treinados contratados a R$ 250,00 por dia, sem contar despesas de transporte (que pode ser aéreo), hospedagem (geralmente em quarto duplo para reservar uma área para coleta de amostras) e alimentação. Cada atleta chamado para a análise exige escolta, que não custa menos de R$ 80,00 por dia. "Só de honorários, passagens e hospedagens, foram gastos R$ 6 mil na operação em Presidente Prudente (exame surpresa que flagrou cinco atletas)", exemplifica Martinho.