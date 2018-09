''Fazer geral para operar mama é matar passarinho com canhão'' O médico Ricardo Cansanção, da clínica Dicorp, no Rio, conta que 90% das cirurgias de mama que faz são com anestesia local e sedação. Isso vale para implante de próteses, lifting e redução. "Uso peridural apenas para cirurgia redutora quando a mama é muito grande ou em cirurgias combinadas, como mama e abdome, pois a área a ser anestesiada é extensa."