FBI tem grampo interrompido por não pagar conta de telefone

Uma operação internacional de escuta telefônica realizada pelo FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos) foi interrompida por falta de pagamento da conta de telefone no prazo, revelou uma auditoria do governo americano. Em alguns casos, evidências foram perdidas, diz relatório realizado pelo inspetor-geral do Departamento de Justiça. Em um escritório, contas não pagas pelo grampeamento de linhas de uma única companhia telefônica chegaram a US$ 66 mil. A auditoria criticou o FBI por má administração de recursos em investigações secretas, considerando seu sistema de contabilidade antiquado. Um dos exemplos citados foi a admissão de um funcionário de ter roubado US$ 25 mil destinados a investigações secretas por telefone. O FBI admitiu que operações de vigiância foram prejudicadas pelo atraso no pagamento de contas, mas disse que não acredita que isso afetou casos maneira significativa. A União Americana pelas Liberdades Civis disse que o relatório destaca a hipocrisia das companhias telefônicas que querem que o Congresso lhes dê imunidade a processos por escuta alegando que agem como corporações responsáveis.