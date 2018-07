FBI usa Twitter e mídia social para investigar fraude financeira

April Brooks, agente especial que comanda o escritório do FBI em Nova York, e David Chaves, agente supervisor, dizem que é difícil prever de onde virá a próxima onda de fraudes financeiras, mas acrescentam que ela terá muito a ver com avanços na tecnologia e com a mídia social. "Posso dizer que a tecnologia desempenhará papel importante, a mídia social, o Twitter. Qualquer forma nova de tecnologia, ainda não existente, se houver modo de explorá-las, essas pessoas a explorarão", disse Brooks à Reuters TV, durante entrevista no Reuters Investment Outlook 2013 Summit.

Brooks e Chaves comandam o que o FBI chama de "Operação Perfect Hedge", que resultou em mais de 60 condenações de operadores, analistas e consultores da indústria de fundos de hedge. Na terça-feira passada, um dia depois da entrevista de Brooks à Reuters TV, o governo dos EUA acusou Mathew Martoma, ex-funcionário da SAC Capital, controlado por Steven Cohen, de envolvimento em um esquema de uso de informações privilegiadas ("insider trading") que movimentou 276 milhões de dólares. O esquema foi definido por promotores públicos como "o mais lucrativo de todos os tempos".

Embora Cohen, cujo fundo de hedge com 14 bilhões de dólares em ativos é um dos mais conhecidos e bem sucedidos em Wall Street, não tenha sido acusado de qualquer delito, a queixa diz que ele aprovou as transações envolvendo as empresas Elan e Wyeth em julho de 2008, antes que fossem veiculadas más notícias sobre testes de remédios que as duas companhias farmacêuticas estavam realizando.

Brook e Chaves não ofereceram informações sobre o caso contra a SAC na entrevista, e se recusaram a falar sobre investigações ainda em aberto. "Há quem considere que o insider trading vinha se intensificando e com isso atingiu um pico. Mas em minha opinião, ainda não atingiu", disse Chaves.

Fundos de hedge, grandes investidores institucionais e empresas de avaliação de investimentos como a Muddy Waters abraçaram o Twitter como plataforma para compartilharem suas ideias e estratégias de investimento.

Estudos e relatórios de pesquisa têm afirmado que o Twitter pode ser usado como um indicador antecipado de mudanças no sentimento dos investidores sobre ações específicas e commodities. Isso permite que os dados do Twitter sejam usados para previr flutuações de preços de ativos no mercado.

Uma pesquisa, dos acadêmicos Johan Bollen, Huina Mao e Xiao-Jun Zeng, afirma que o grau de "calmaria" do universo do Twitter pode previr, com 87,6 por cento de precisão, o comportamento do índice acionário Dow Jones com dois a seis dias de antecedência.

Segundo os dois agente do FBI, a investigação sobre insider trading é parte de um esforço para tornar os mercados financeiros mais justos para todos.

"A mensagem é que estamos de olho e vamos continuar de olho", disse Brooks. "Este tipo de violação, este tipo de crime impacta todo mundo", afirmou.