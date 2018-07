FCStone eleva projeção de safra 12/13 de soja do Brasil a 83,3 mi t

A consultoria estima a produção em 83,32 milhões de toneladas, acima do número de fevereiro de 80,01 milhões de toneladas.

Com a colheita de soja praticamente encerrada na região produtora do Centro-Oeste do país, a estimativa é de uma safra recorde por conta de condições climáticas favoráveis.

Analistas da FCStone, no entanto, reduziram sua estimativa para a área plantada com soja em 1 por cento, para 27,13 milhões de hectares ante os 27,29 milhões de hectares previstos em fevereiro.

A alta da produção, portanto, se deveria a uma produtividade acima da média nos Estados do Centro-Oeste.

A produtividade nacional foi prevista pela consultoria em 3.061 kg por hectare, cerca de 4 por cento maior que o rendimento de 2.931 kg visto em fevereiro.

No Paraná, o crescimento das plantas estava melhor que o esperado. Em geral, os produtores estão colhendo soja com produtividade acima de 3 mil kg por hectare.

Sobre o Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor, e que foi afetado por uma seca entre novembro a janeiro, a consultoria afirmou que o Estado "conseguiu recuperar seu potencial de produção devido às chuvas nos últimos dois meses, surpreendendo". A produtividade média nas áreas gaúchas é estimada em 2.840 kg por hectare.

(Por Laiz de Souza)