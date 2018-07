FDA discute segurança de remédio para diabetes

O jornal The New York Times teve acesso a estudos realizados por dois especialistas do FDA que recomendam a remoção do Avandia das prateleiras por oferecer mais riscos ao coração que um remédio concorrente. Em memorando de dezembro do ano passado, a diretora de medicamentos da agência, Janet Woodcock, aponta que há, no órgão, "opiniões conflitantes" sobre o Avandia.

De acordo com os relatórios, o remédio fabricado pelo laboratório GlaxoSmithKline (GSK) esteve ligado a 304 mortes por problemas cardíacos no ano passado.

O Senado americano publicou anteontem um informe de 342 páginas dizendo que a GSK deveria ter advertido os pacientes sobre o risco de possíveis ataques cardíacos. O documento também critica a FDA por ter sido omissa em relação a preocupações quanto à segurança do remédio.

Em comunicado, a GSK disse que "rejeita as conclusões sobre a segurança do Avandia". Segundo a companhia, os testes científicos não estabelecem relação entre o Avandia e o aumento do risco de problemas cardíacos.