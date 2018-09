Febraban: greve de bancários é 'fora de propósito'

As partes se reuniram na última sexta-feira para discutir uma nova proposta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), feita por meio de seu braço sindical, a Fenaban. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), no entanto, rejeitou o reajuste de 8% oferecido. As instituições financeiras afirmam que o pedido de 12,8% é "inviável" e alegam que o acordo fechado em 2010, somado ao que foi proposto neste ano, representa acréscimo de 25% nos pisos da categoria (tanto para caixa quanto para escriturário) e de 16% nos vencimentos. "Estamos falando de números muito significativos", disse o diretor de relações do trabalho da Febraban, Magnus Apostólico.

De acordo com ele, os sindicatos marcaram a greve precipitadamente em meio às negociações. "Na última sexta-feira pedimos a eles que marcassem outra reunião e eles resolveram ir para a greve. A negociação está completamente aberta", afirmou. Apostólico acredita que a paralisação foi premeditada. "Parece que o objetivo é greve e não negociação. Nem contraproposta foi apresentada. Se eu me sento à mesa para negociar e do outro lado tem um paredão de tênis que tudo que eu mando ele diz não e também não propõe nada, não há como negociar", explicou.

De acordo com o presidente da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro, o aumento real de 0,56% é insuficiente. Ele disse que o lucro dos seis maiores bancos do País subiu, em média, nos últimos dois anos, cerca de 20%. "E os bônus dos executivos de bancos na maioria deles é 400 vezes maior do que a participação nos lucros e resultados (PLR) básica de um bancário", protestou. Segundo Cordeiro, no ano passado, a categoria conseguiu 3,08% de aumento real, valor bem superior ao oferecido até agora para 2011. "Foram cinco rodadas de negociação e os bancos não avançaram em nada sua proposta", disse. "A Contraf orienta todos os sindicatos a decretar greve por tempo indeterminado a partir da meia-noite de hoje. E acredito que isso deva ocorrer."