Febraban quer ampliar punição para crimes eletrônicos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) quer discutir alterações na legislação para aumentar a punição a crimes eletrônicos. Para o presidente da instituição, Fábio Barbosa, a pena aplicada deve ser semelhante à de crimes similares cometidos fora da internet, como roubo a banco. "O combate ao crime eletrônico tem de ser tão eficiente quanto o combate ao assalto a bancos. E deveria ser punido na mesma dimensão", afirmou Barbosa nesta quarta-feira, 11, na abertura do Congresso Internacional de Automação Bancária (Ciab) promovido pela Febraban, em São Paulo. Segundo Barbosa, os crimes eletrônicos já causaram perdas de R$ 1 bilhão, mas não especificou em qual período. Acrescentou ainda que no ano passado os bancos investiram R$ 1,5 bilhão em medidas de prevenção contra fraudes no âmbito eletrônico, o equivalente a 10% de todo o orçamento de tecnologia da informação. As mudanças na legislação serão discutidas amanhã no evento, no painel "Segurança, Legislação e Investigação", que contará com a participação do ministro da Justiça, Tarso Genro.