Febraban sugere perdoar encargos de contas em SC

Com relação ao recebimento de tributos federais e estaduais, como o IPVA, deverão ser aguardadas as orientações dos órgãos responsáveis. A entidade sugere a suspensão do envio de títulos ao Cartório até a regularização da situação nos municípios da região.

A Febraban também recomenda que os bancos orientem suas redes de agências das regiões atingidas para que, se necessário - e observando os requisitos técnicos e operacionais -, forneçam aos clientes cópias dos documentos pessoais disponíveis em seus arquivos, quando solicitados - como RG e CPF.