Febre aftosa

Informações importantes - A campanha começou dia 1.º e vai até dia 31 de maio em São Paulo e nos Estados do Circuito Pecuário Leste - O pecuarista tem até 9 de junho para comunicar e comprovar a vacinação na Coordenadoria de Defesa Animal (CDA), sob pena de ser multado - As mesmas datas e recomendações valem para a vacinação contra a raiva dos herbívoros, que é obrigatória somente em 3 regiões do Estado: Mogi das Cruzes, Guaratinguetá e Pindamonhangaba - Na última campanha de vacinação contra aftosa, em novembro de 2007, São Paulo alcançou índice de 99,18%, de um rebanho total de 11,92 milhões de cabeças Orientações para o criador - Adquira vacina somente de estabelecimentos cadastrados na Coordenadoria de Defesa Animal - Tanto no transporte como no armazenamento, a temperatura de conservação da vacina deverá ser mantida entre 2 e 8 graus centígrados - Classifique os animais por faixa etária e sexo, visando a declaração a ser entregue nos escritórios - Escolha o horário mais fresco do dia para realizar a vacinação - Substitua a agulha freqüentemente, para evitar infecções - Nunca congele a vacina - Para manter a temperatura de conservação, o transporte deve ser realizado em caixa isotérmica (isopor) contendo no mínimo dois terços de seu volume em gelo - Mantenha os frascos resfriados durante a operação, no recipiente de isopor, com gelo - Vacine preferencialmente no terço médio do pescoço