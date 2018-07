Febre amarela deixa 50 cidades de Goiás em alerta Subiu para 50 o número de municípios de Goiás em alerta por causa da febre amarela, segundo informações do "Jornal Hoje", da TV Globo. O Governo federal decidiu intensificar a vacinação contra a doença em 18 estados, mais o Distrito Federal. O cuidado foi redobrado também em relação aos turistas estrangeiros que viajam para áreas de risco. O Ministério das Relações Exteriores está reforçando o aviso nas embaixadas de que a vacina é obrigatória para quem procura essas regiões. As filas são cada vez maiores nos postos de saúde do Distrito Federal. Em Brasília, um homem está internado com sintomas da doença. O estado de saúde dele é considerado muito grave. Ele pode ter contraído o vírus da febre amarela em Pirenópolis (GO), onde passou o réveillon. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a situação é considerada endêmica. Mas há risco de contaminação em quase todo o País.