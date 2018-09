Fechado no RJ consultório de cirurgia plástica ilegal Técnicos da Vigilância Sanitária Municipal e agentes da Policia Civil interditaram, hoje, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, um consultório que realizava cirurgias plásticas sem autorização. O estabelecimento, localizado na Rua Conde de Bonfim, não atendia a pré-requisitos para realização de procedimentos cirúrgicos e não tinha estrutura de suporte, como centro de tratamento intensivo, oferecendo riscos à saúde dos pacientes.