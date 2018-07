Fechados trechos da Anhanguera e Raposo Tavares (SP)

Pneus queimados foram jogados na pista para impedir o tráfego de veículos. Não há registro de confusão até o momento. Nem a AutoBAn, nem a Polícia Rodoviária souberam informar o que pedem os manifestantes.

Outro grupo de manifestantes, que protestava nesta noite nas ruas de Sorocaba, bloqueou por volta das 20h30 a Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 100, também no interior de São Paulo. Cerca de 300 pessoas participaram do protesto, mas o número que se dirigiu à rodovia era menor, em torno de 180 pessoas.

Para evitar acidentes, em razão de ser local pouco iluminado, a Polícia Rodoviária Estadual optou por interditar a rodovia em dois pontos, no km 99 e no km 102, orientando os motoristas a desviar por vias urbanas de Sorocaba e Votorantim. Os manifestantes pretendiam permanecer duas horas no bloqueio da estrada. O grupo protestava contra a corrupção e "por um Brasil melhor".