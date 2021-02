Fechaduras digitais modernizam e dão segurança à sua casa ou empresa; veja preços

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Quanto mais segurança e praticidade, melhor, e é por isso que as fechaduras digitais se tornaram essenciais tanto para a proteção dos lares, como casas e apartamentos, quanto para ambientes comerciais, incluindo empresas e escritórios.

LEIA TAMBÉM

10 opções de fones de ouvido com descontos de até 31%

Descubra quais os 10 produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon

Notebooks têm descontos de até R$ 729 na Amazon; veja ofertas

Com elas, é possível ter controle total de quem entra e quem sai, e dispensar o uso de chaves. São várias formas de acesso, de acordo com o modelo, como senhas, chaveiros que funcionam por aproximação, tags e impressões digitais. A ideia é deixar os locais cada vez mais seguros e modernos, facilitando a rotina em casa e no trabalho.

Clique aqui para ver a página com todas as opções de fechaduras digitais na Amazon, e, abaixo, confira mais informações sobre 11 modelos.

11 fechaduras digitais à venda na Amazon

Fechadura digital Intelbras FR 101 (R$ 453,90)

Uma das opções mais vendidas, esta fechadura possui aviso sonoro de violação, display luminoso e techado touch screen. A aplicação de sobrepor é adaptável a vários tipos de portas (de 25 a 50 mm de espessura). A abertura é por senha, sendo possível criar até quatro combinações diferentes.

Fechadura digital SHS-1321 Samsung Smart Home (R$ 729,90)

Com design ultrafino e tela touchscreen, a fechadura tem instalação de sobrepor rápida e simples, para portas de 35 a 55 mm de espessura. Os métodos de abertura de porta são por senha (de 4 a 12 dígitos) ou por chaveiro RFID, que funciona ao aproximá-lo do produto (duas peças vêm inclusas).

Fechadura 8500 Bio D Tech 5 Modos Advance Milre (R$ 1.790)

Ideal para empresas, oferece cinco opções de aberturas: por Bluetooth (dá para enviar o código ao visitante para que ele mesmo possa abrir a porta), biometria (até 200 registros), cartão, senha (200 registros) e chave mecânica (em caso de pane eletrônica). Há também um relatório de aberturas por meio de aplicativo.

Fechadura digital Intelbras FR 630 (R$ 2.349)

Este modelo também possui cinco formas de acesso: impressões digitais (até 100 cadastros), tags (até 100), adesivos de proximidade, senhas (até 4) e chave física, para entrada de contingência. A fechadura é de embutir, para portas de 35 a 50 mm de espessura, com abertura para a direita ou para a esquerda. Tem trava de segurança interna, que mantém a porta trancada pelo lado de dentro.

Fechadura digital Yale YRD 256 (R$ 999,90)

É compatível com a assistente virtual Alexa, sendo possível trancar a porta com um simples comando de voz. Oferece trinco reversível, para aberturas na direita ou na esquerda, e funciona com quatro pilhas (há um aviso quando a bateria está acabando).

Fechadura digital SHS-3321 Samsung Smart Home (R$ 1.276,80)

A fechadura é ativada com senha (4 a 12 dígitos), cartão adesivo ou chaveiro RFID. Vem com a função anti-spy, que são dois números aleatórios a serem digitados antes da senha. Sem maçaneta, com instalação de embutir, funciona com uso de quatro pilhas AA (já inclusas), que fornecem autonomia de cerca de 12 meses.

Fechadura digital FR 500 E Intelbras (R$ 3.109,90)

Oferece gerenciamento de acesso, para melhor controle do ambiente. São cinco formas de acesso: impressões digitais (até 100 cadastros), tags (até 100), adesivos de proximidade, senhas (até 100) e chave física, como entrada de contingência. Além disso, apresenta aviso sonoro de violação e função "não perturbe".

Fechadura digital Yale YDM 3212 (R$ 1.838)

Com design compacto, pode ser instalada em portas de madeira ou de metal e possui maçaneta reversível. A fechadura vem com três tipos de alarme: de intrusão, violação e alerta de alta temperatura. Quatro pilhas têm autonomia de 3.500 a 3.600 acionamentos.

Fechadura digital Intelbras FR 220 (R$ 1.429,90)

Seus métodos de identificação incluem biometria (até 100 cadastros) e senha numérica, e é indicada para portas de madeira com 25 a 50 mm de espessura. A alimentação é feita por quatro pilhas AA, que acompanham o produto.

Fechadura digital Yale YDF 40 (R$ 2.289)

Com aplicação em portas metálicas ou de madeira, a fechadura é acionada por meio de senha ou impressão digital. Oferece integração com sistemas inteligentes, sendo possível, por exemplo, trancar a porta a partir de um comando de voz (Alexa) ou destrancá-la com uso de celular ou controle remoto.

Fechadura digital Intelbras FR 201 (R$ 699,90)

Com display luminoso e teclado touchscreen, este modelo permite a abertura por senha ou chaveiro de proximidade (até 100 cadastros). A aplicação é de sobrepor e adaptável a vários tipos de portas. Emite aviso sonoro em caso de violação, bateria fraca ou alta temperatura.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.