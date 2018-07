Fechamento da Feira da Madrugada tem novo protesto

A Prefeitura fechou a Feirinha no dia 29 de maio para reformas de segurança no local. Desde a decisão de encerrar as atividades comerciais para as obras, várias manifestações dos lojistas ocuparam as ruas do Centro da capital paulista. O último protesto foi nessa quarta, 26, quando 100 pessoas bloquearam os dois sentidos da rua Oriente.

Agora os comerciantes alegam que, apesar da Feirinha ter sido fechada há quase 30 dias, as obras ainda não começaram. A Prefeitura deu um prazo de 60 dias para terminar a reforma - que vai custar cerca de R$ 4 milhões - e reabrir o comércio no local. Antes mesmo do fechamento, eles queriam ser responsáveis pelas reformas de adequação, garantindo assim o funcionamento normal da feirinha durante as obras.