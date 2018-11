Fechamento de estação do Metrô-SP confunde usuários O fechamento da estação República, na linha 3-Vermelha da Companhia do Metropolitano (Metrô) de São Paulo, para obras de escavação de um novo túnel, tumultuou hoje a vida de passageiros na região central da cidade. Apesar dos avisos sobre a interdição nas estações, das mensagens divulgadas nos trens e da propaganda na televisão, centenas de pessoas não sabiam, por exemplo, para que lado seguir ou como obter a senha para os ônibus gratuitos que percorriam o trecho entre as estações Santa Cecília e Anhangabaú. Funcionários tentavam explicar aos passageiros, mas, como a movimentação era grande, nem todas as pessoas conseguiam informações.