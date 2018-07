Fechamento de hospital no Rio gera protestos

A desativação do Hospital Central do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj), no centro da capital fluminense, gerou protesto de funcionários e representantes de organizações de direitos humanos.

O terreno foi cedido pelo governo estadual em 2008 para abrigar novas instalações do Instituto Nacional de Câncer, e a permanência dos internados no hospital era mantida por meio de uma decisão liminar, suspensa na sexta-feira. Na madrugada de domingo, os pacientes começaram a ser removidos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as transferências envolveram mais de 40 profissionais - entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, equipe de humanização e bombeiros. A operação foi acompanhada por policiais do Batalhão de Choque. Uma junta médica analisou o estado clínico de cada paciente para determinar a condição de transferência, mas nenhum médico do Iaserj participou das avaliações.

Na manhã deste domingo, 42 pacientes haviam sido removidos, mas 9 permaneciam no hospital - um deles sem condições de remoção. Os outros 8 são portadores de doenças infectocontagiosas e pacientes do Hospital Estadual São Sebastião, que funciona nas dependências do Iaserj. Plantonistas demonstraram preocupação na tarde de ontem, já que, por ocasião das transferências, a estrutura hospitalar foi desativada e os serviços de apoio, como raios X, farmácia e banco de sangue, foram fechados.

Surpresa. Embora a Secretaria de Saúde tenha afirmado que todos os familiares dos pacientes foram comunicados das transferências, alguns disseram ter sido surpreendidos com a notícia da remoção durante a madrugada. "Vim para sair daqui junto com a minha irmã e ela não está", disse Maria Sandra da Silva, cuja irmã estava internada na UTI do hospital havia dois meses, em coma profundo. Ela disse que foi avisada anteontem de que a transferência ocorreria a partir do meio-dia de ontem.

Para Necilda Santana, assistente social do Iaserj, "não houve tempo hábil internamente para realizar a comunicação que se espera de um hospital para com as famílias dos pacientes".

Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que o aumento da demanda por tratamento de câncer e o fato de os servidores estaduais não mais contribuírem para a manutenção do Iaserj desde 1999 foram os motivos que levaram à decisão pela desativação do hospital. O comunicado citou que os serviços serão prestados em outras unidades e que "a função do Estado é investir os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) na saúde coletiva e não exclusiva de grupos de profissionais".