Fechamento de lojas populares causa tumulto em SP Policiais militares entraram em confronto nesta manhã com lojistas do Shopping Mundo Oriental, na região da 25 de Março, no centro de São Paulo. A confusão teria começado por volta das 9h30, quando policiais entraram no shopping e impediram os comerciantes de abrirem seus estabelecimentos. Segundo a polícia, a ordem seria da Prefeitura.