Fechamento de mercado de câmbio ocorrerá às 12h em 24 e 31/12--BC

Nessas datas, as operações de câmbio no mercado interbancário deverão ocorrer até as 11h30 e serem confirmadas até as 12h, informou o BC.

A autoridade monetária disse ainda que o fechamento da Ptax na véspera de Natal será divulgado partir das 11h. E a apuração da taxa ocorrerá em duas consultas: a primeira entre 10h e 10h10 e a segunda, entre 11h e 11h10.

Já no dia 31, não haverá consultas para a formação da Ptax, uma vez que a taxa será a mesma daquela apurada no dia anterior.

A autoridade monetária informou ainda que, nesses dois dias, as consultas e serviços disponíveis no Sistema Câmbio funcionarão entre 8h e 13h.

(Por Bruno Federowski)