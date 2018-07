FecomercioSP vê perda de R$ 42 mi com greve do metrô A paralisação desta quarta-feira do metrô da cidade de São Paulo trouxe um prejuízo de até R$ 42 milhões ao comércio varejista da Grande São Paulo, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), em nota distribuída à imprensa.