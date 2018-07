Fecundidade é maior no Norte e entre mais pobres

As mulheres indígenas foram as únicas que mantiveram a taxa de 2000, de 3,8 filhos. A região Norte é a única que tem a taxa acima da reposição, com 2,1 filhos.

Nas camadas de baixa instrução e baixa renda as taxas também estão acima dos níveis de reposição. Entre as mulheres sem estudos ou com o fundamental incompleto, a taxa chega a 3,09 filhos. As que têm entre o ensino fundamental completo e o ensino médio incompleto, a taxa é de 2,54 filhos. A partir do curso médio completo, as taxas caem para 1,34 filho e 1,14 filho no caso das mulheres que têm curso superior.

A taxa de menos de 2,1 filhos por mulher indica, segundo o IBGE, que a partir da década de 2030 a tendência será de diminuição da população.