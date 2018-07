Fed eleva juros que cobra dos bancos

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), elevou ontem a taxa de juros que cobra de bancos por empréstimos de emergência. É a primeira medida do Fed para normalizar os empréstimos após mais de dois anos de ações extraordinárias para reativar a economia.

O Fed enfatizou que o aumento da taxa de redesconto, de 0,5% para 0,75%, que entra em vigor hoje, não representou um aperto geral do crédito. Em vez disso, disseram as autoridades, a mudança pretende desestimular os empréstimos de emergência por bancos e outras instituições que captam depósitos quando existem outros meios de financiamento disponíveis.

O Fed também determinou que, a partir de 18 de março, o prazo máximo de vencimento nesses empréstimos será reduzido de 28 dias para o overnight (um dia) e elevou também a taxa mínima de oferta para o Term Auction Facility - programa iniciado em dezembro de 2007 para facilitar empréstimos de curto prazo - de 0,25% para 0,5%.

"As modificações não visam a provocar condições financeiras mais duras para famílias e empresas e não sinalizam nenhuma mudança no panorama da economia ou da política monetária", disse o Fed numa declaração. Não são esperadas mudanças na taxa dos "fed funds" - a taxa referencial de juros - por enquanto.

As mudanças, que terão de ser aprovadas pelo conselho de governadores (dirigentes regionais) do Fed, foram anunciadas após o fechamento dos mercados, mas haviam sido sinalizadas pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) em sua última reunião, no fim de janeiro.

Em agosto de 2007, nos primórdios da crise financeira, o banco central alongou essa maturidade do overnight para 30 dias. Ele também diminuiu o spread, ou diferença, da taxa de desconto acima da taxa dos federal funds de 1% para 0,5%.

A taxa de desconto caiu para seu nível corrente em dezembro de 2008, ao mesmo tempo em que o Fed baixava a meta da taxa referencial dos fed funds - a taxa em que bancos emprestam uns dos outros no overnight - de 0,25% para zero.

"O aumento do spread e a redução da maturidade máxima estimularão instituições de depósito a se apoiarem nos mercados de financiamento privado para créditos de curto prazo e usarem a facilidade de crédito primário do Fed somente como fonte de fundos de reserva", disse o Fed, em comunicado.

"O Fed avaliará ao longo do tempo se novos aumentos do spread serão apropriados tendo em vista a experiência com o spread de meio ponto porcentual", acrescentou a nota do BC americano.

A ÍNTEGRA DO COMUNICADO DO FED

A seguir, a íntegra do comunicado do Federal Reserve (Fed) sobre o aumento na taxa de redesconto. "A diretoria do Fed disse que, "à luz da continuada melhora nas condições dos mercados financeiros, aprovou por unanimidade várias modificações nos termos do programa de empréstimo da janela de redesconto".

Com o fechamento de um número de programas de crédito extraordinários, no início deste mês, essas mudanças têm como objetivo uma normalização adicional dos programas de empréstimos do Federal Reserve.

Não se espera que as modificações levem a condições financeiras mais apertadas para consumidores e empresas e não sinaliza nenhuma mudança na perspectiva para a economia ou política monetária, que permanece como estava no encontro de janeiro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc).

Nesse encontro, o comitê manteve sua meta para a faixa da taxa dos Fed Funds entre zero e 0,25% e disse que antecipa que as condições econômicas provavelmente vão garantir níveis excepcionalmente baixos para a taxa dos Fed Funds por um período prolongado. As mudanças no programa da janela de redesconto incluem a aprovação da diretoria aos pedidos dos conselhos de diretores dos 12 Federal Reserve Banks para aumentar a taxa de crédito primário (conhecida como a taxa de redesconto) de 0,50% para 0,75%. Essa ação entra em vigor em 19 de fevereiro.

Além disso, a diretoria anunciou que, a partir de 18 de março, o prazo máximo típico para os empréstimos de crédito primários serão reduzidos para overnight. O crédito primário é proporcionado pelos Reserve Banks sobre uma base totalmente assegurada às instituições de depósitos que, no geral, possuem condições saudáveis como fonte alternativa de fundos.Finalmente, a diretoria anunciou que elevou a taxa de oferta mínima para o Programa de Empréstimo a Prazo (Term Auction Facility-TAF) em 0,25 ponto porcentual, para 0,50%. A operação final do TAF ocorrerá em 8 de março de 2010.

Afrouxar os termos do crédito primário foi uma das primeiras respostas do Federal Reserve para a crise financeira. Em 17 de agosto de 2007, o Federal Reserve reduziu o spread da taxa de crédito primária sobre a meta do Fomc para a taxa dos Fed Funds em 0,50 ponto porcentual, de 1 ponto porcentual, e alongou o prazo máximo típico de overnight para 30 dias.

Em 12 de dezembro de 2007, o Federal Reserve criou o TAF para melhorar mais o acesso das instituições de depósito aos financiamentos a prazo. Em 16 de março de 2008, o Federal Reserve reduziu o spread da taxa de crédito primária sobre a meta dos Fed Funds para 0,25 ponto porcentual e ampliou o prazo máximo dos empréstimos de crédito primário para 90 dias.

Subsequentemente, em resposta à melhora nas condições nos mercados de financiamento no atacado, em 25 de junho de 2009 o Federal Reserve iniciou uma redução gradual nos tamanhos dos leilões do TAF.

Como anunciado em 17 de novembro de 2009 e implementado em 14 de janeiro de 2010, o Federal Reserve começou o processo de normalização dos termos do crédito primário por meio da redução do prazo máximo típico para 28 dias.

O aumento na taxa de redesconto anunciado nesta quinta-feira amplia o spread entre a taxa de crédito primária e o teto da faixa da meta do Fomc para a taxa dos Fed Funds para 0,50 ponto porcentual. O aumento no spread e a redução no prazo máximo vão estimular as instituições de depósito a dependerem dos mercados de financiamento privados para o crédito de curto prazo e usar o programa de crédito primário do Federal Reserve apenas como fonte alternativa de fundos.

O Federal Reserve vai avaliar ao longo do tempo se aumentos adicionais no spread são apropriados, tendo em vista a experiência com o spread de 0,50 ponto porcentual."