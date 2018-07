Fed explica alta de juro e mercado se acalma

A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de aumentar a taxa de redesconto - juros cobrados de bancos por empréstimos de emergência - causou turbulência na abertura do mercado ontem, com o dólar em alta e a bolsa em queda. Mas o mercado logo se acomodou à ideia de que a medida, a primeira para normalizar os empréstimos após mais de dois anos de ações extraordinárias, não era um sinal de aperto de crédito à frente.

Oficiais do Fed passaram o dia esclarecendo que as medidas de quinta-feira foram "técnicas". "Continuam valendo" as promessas do Fed de manter baixa a taxa básica de juros, disse ontem o governador do Fed de Nova York, William Dudley.Além disso, ontem foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor - que teve alta de apenas 0,2% em janeiro, com o núcleo da inflação (excluindo-se alimentos e combustível) em queda de 0,1%. É a primeira vez que se registra deflação no núcleo do índice de preços ao consumidor desde 1982. Com as pressões inflacionárias sob controle, muitos investidores voltaram a apostar que ainda vai demorar muito para o Fed elevar os juros, e que o aumento da taxa de redesconto não foi um prenúncio para aperto monetário.

O economista-chefe para Estados Unidos da IHS Global Insight, Brian Bethune, disse que a medida foi um ajuste essencialmente técnico, mas o timing pegou os mercados de surpresa. "Esperamos que o depoimento do presidente do Fed (Ben Bernanke) ao Congresso esclareça a política do banco", disse Bethune. Bernanke vai apresentar o Relatório Semestral de Política Monetária na quarta-feira na Câmara e no Senado, na quinta-feira.

Com a recuperação ainda frágil, uma onda de calotes em financiamentos de imóveis comerciais no horizonte e o desemprego próximo dos 10% (9,7%), poucos analistas esperam que o Fed comece a elevar sua taxa básica logo. Mas, depois da medida de quinta-feira - a taxa de redesconto passou de 0,5% para 0,75% -, muitos investidores passaram a questionar o momento em que o Fed começaria a elevar os juros.

Autoridades ligadas ao Fed passaram o dia tentando explicar que a decisão não significava, para breve, uma elevação da taxa dos Fed Funds, juros que um banco cobra do outro no overnight. "O público e os mercados interpretaram de maneira errada a medida de ontem (anteontem); a política monetária continua de acomodação; essa posição é necessária para sustentar a recuperação, que ainda está em estágio inicial", disse Dennis P. Lockhart, presidente do Fed de Atlanta.

Foi um passo em direção ao retorno da normalidade. Mas, segundo analistas, o Fed precisa executar cuidadosamente sua estratégia de saída. Aos poucos, terá de enxugar a liquidez que injetou no mercado para evitar que a crise se transformasse em depressão. Mas o aperto do crédito pode acabar abortando a recuperação.