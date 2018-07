Fed, Tesouro e mercado se reúnem para decidir futuro do Lehman Uma reunião entre autoridades do governo e executivos de alguns dos maiores bancos de investimento de Wall Street sobre o destino do Lehman Brothers, iniciada na sexta-feira à noite, recomeçou neste sábado, disse um funcionário do Federal Reserve. Na sexta-feira, o Fed de Nova York se reuniu de forma emergencial com membros das principais instituições de Wall Street, em meio à preocupação de que o Lehman não consiga encontrar um comprador para garantir sua sobrevivência. Executivos do Lehman, possíveis compradores e autoridades do governo se esforçaram para desenhar um plano de aquisição. Investidores esperavam que o final de semana concentrasse as últimas tentativas de limitar o impacto causado pela vítima mais recente da crise global de crédito. "Representantes de alto escalão de grandes agentes do mercado financeiro se encontraram no Federal Reserve de Nova York na noite de sexta-feira para discutir os recentes acontecimentos do mercado", disse um membro do Fed à Reuters. Compareceram à reunião de sexta-feira o presidente do Fed de Nova York, Timothy Geithner, o secretário do Tesouro, Henry Paulson, e o chairman da SEC (órgão regulador do mercado de capitais), Christopher Cox. Estiveram presentes também o presidente-executivo do Morgan Stanley, John Mack, o presidente-executivo do Merrill Lynch, John Thain, o presidente-executivo do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, o diretor do Citigroup, Vikram Pandit, e representantes do Royal Bank of Scotland, do Bank of New York Mellon, entre outros, segundo o Wall Street Journal. O Bank of America também foi representado, de acordo com o jornal New York Times. Os executivos revisavam sua exposição ao Lehman ao mesmo tempo em que estavam atentos ao desenvolvimento de planos de contingência, incluindo uma liquidação do banco caso nenhum comprador seja encontrado, reportou o jornal, citando pessoas com conhecimento sobre a situação.