Fed vê melhora da economia dos EUA

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) decidiu ontem manter a taxa básica de juros no país em praticamente zero - entre 0 e 0,25% - e, em vista da melhora na situação econômica, anunciou maior parcimônia na compra de títulos lastreados em hipotecas.

O Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, que dirige a política monetária, concluiu dois dias de reuniões e indicou que, desde o encontro de agosto, foram registrados dados de que a atividade econômica evoluiu. "A informação recebida desde que o Fomc se reuniu em agosto sugere que a atividade econômica tem se recuperado", avaliou o Fed, em comunicado.

"As condições nos mercados financeiros melhoraram e a atividade no setor de habitação também", disse o presidente do Fed, Ben Bernanke. "A despesa das famílias parece se estabilizar, embora siga limitada pela perda de empregos, pelo lento crescimento da renda e pelas restrições de crédito."

Embora os responsáveis pelo Fed digam ser "provável que a atividade econômica siga frágil durante um tempo", o comitê antecipou que as medidas para estabilizar os mercados financeiros, o estímulo fiscal e monetário e as forças de mercado "sustentarão o fortalecimento do crescimento econômico".

Com isso, o comitê apontou também que "diminuirá gradualmente o ritmo" de compra de títulos lastreados em hipotecas e bônus de agências. O programa, que previa a despesa de US$ 1,45 trilhão, deveria se complementado em dezembro, mas o comitê apontou agora que o concluirá no fim do primeiro trimestre de 2010.

O Fed já usou US$ 862 bilhões do US$ 1,25 trilhão destinados à compra de títulos ligados a hipotecas e US$ 129,2 bilhões do programa de US$ 200 bilhões para a aquisição de bônus de agências. Como foi anunciado, as compras de US$ 300 bilhões em bônus do Tesouro terminarão no fim de outubro.

O Fed recorreu ao juro zero em dezembro de 2008, após o agravamento da recessão mais longa desde a Grande Depressão de 1930. Bernanke, que na semana passada sugeriu que a recessão já havia terminado, busca revitalizar a economia e reduzir o desemprego, que em agosto foi de 9,7%, evitando, ao mesmo tempo, que a injeção de US$ 1 trilhão feita pelo Fed vire combustível para a inflação.

As aquisições de títulos hipotecários e bônus do Tesouro feitas pelo BC americano e um programa do Governo Barack Obama que dá um crédito de até US$ 8 mil para os que comprem sua primeira casa ajudaram a estabilizar o setor imobiliário. O índice composto de construção de casas do Standard and Poor''s subiu mais de 30% este ano.