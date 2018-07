Federação dos Hospitais critica estudo sobre infecção A Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo protestou ontem contra pesquisa que apontou que 75% dos hospitais paulistas têm falhas no controle de infecções hospitalares. O estudo foi feito pelo Conselho Regional de Medicina entre outubro de 2007 e janeiro de 2008, a pedido do Ministério Público. Para Dante Montagna, presidente da federação, apresentar apenas as falhas de controle pode levar a população a concluir que os hospitais têm altas taxas de infecção, o que não é necessariamente verdade.