Federação dos petroleiros aprova suspensão da greve

O conselho aprovou ainda a aceitação da proposta apresentada pela Petrobras que inclui um aumento salarial de 10,71 por cento, além de questões relacionadas à prevenção de acidentes em plataformas.

"A proposta do Gabrielli (José Sergio Gabrielli, presidente da Petrobras) avançou em pontos importantes com relação a saúde e segurança", disse Moraes em entrevista à Reuters.

Gabrielli apresentou pessoalmente na segunda-feira a proposta à FUP.

A empresa, segundo o sindicato, comprometeu-se a permitir que a FUP acompanhe 150 embarques às plataformas por ano, garantindo uma fiscalização de itens relacionados à segurança do trabalho. Atualmente, a entidade não tem acesso a plataformas.

A FUP orientou que os sindicatos regionais aprovem a proposta em assembleias que terão início a partir do próximo sábado.

A Petrobras se comprometeu com o pagamento de 100 por cento do turno do feriado de 7 de Setembro, garantindo à categoria cinco feriados nacionais remunerados por ano, além da segunda-feira de Carnaval e do meio dia da Quarta-feira de Cinzas.

Outro fator considerado pelos sindicalistas como positivo no acordo foi o restabelecimento do avanço de nível automático dentro do plano de carreira a cada 24 meses.

(Por Leila Coimbra)