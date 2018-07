Federais e estaduais de RJ, PR, MG e RS reservam vagas Precursora na adoção de cotas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) usa o sistema desde 2003. Hoje, reserva 20% das vagas a negros e índios, 20% a egressos da rede pública e 5% a pessoas com deficiência e filhos de agentes de segurança pública que tenham sido mortos ou incapacitados no serviço. Mas o aluno deve comprovar que possui baixa renda familiar.