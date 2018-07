Federais vão precisar de nova etapa de seleção

A Secretaria de Educação Superior do MEC informou que "não há nada definido" e que as opções serão avaliadas após o encerramento da atual edição. Caso o processo seja reaberto, os candidatos poderão usar a nota do Enem 2009. "O importante é que, mesmo sem o Enem, o Sisu seja reaberto", diz o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Alan Barbiero.

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) conta com a reabertura do Sisu para preencher as 810 vagas. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) estuda como vai selecionar alunos para as 1.160 vagas do meio de ano. Uma comissão se reúne hoje para discutir o tema.