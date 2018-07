Federal de SC é a que mais tem alunos trabalhando Levantamento feito pelo Estado com 56 instituições federais de ensino superior do País, com base em dados da Andifes, aponta que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é a que apresenta a maior proporção de estudantes de graduação que trabalham: 58,27%. Depois, vêm a Federal do Rio Grande do Sul (56,97%), a Tecnológica Federal do Paraná (55,75%), a de Roraima (51,93%) e a de Rondônia (51,14%). A média nacional é de 37,63%. A Federal do Acre (UFAC) é onde menos se trabalha: 2,11% dos alunos exercem atividade remunerada.