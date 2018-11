Federal do Paraná tem 20 opções de pós A Universidade Tecnológica Federal do Paraná agora tem 18 cursos de mestrado e dois de doutorado. No segundo semestre deste ano, a UTFPR ganhou seis programas de pós-graduação, nos câmpus Curitiba, Dois Vizinhos, Londrina e Medianeira. Para ver a lista de cursos, basta acessar www.utfpr.edu.br e clicar no link de cursos/ Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrados e Doutorados).