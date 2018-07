Federer bate Murray e garante número 1 O suíço Roger Federer calou a torcida londrina, ontem, em sua segunda vitória nas Finais da ATP: derrotou o local Andy Murray por 3/6, 6/3 e 6/1, em 1h57, e ainda garantiu a liderança do ranking mundial até o fim do ano. Seu principal oponente, Rafael Nadal, não conseguirá pontos suficientes para derrubá-lo do posto de número 1. Hoje, o espanhol enfrenta Nikolay Davydenko e tenta se recuperar da derrota para o sueco Robin Soderling.