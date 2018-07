Federer derrota novato e chega às 4as de final de Rolland Garros

Federer, que busca um inédito 17o título de grand slam, enfrentará o nono cabeça de chave argentino Juan Martin del Potro ou o número sete tcheco Tomas Berdych na próxima rodada.

O suíço, campeão do Aberto da França em 2009, salvou dois pontos de quebra antes de entregar o terceiro com um erro de backhand no primeiro set.

Goffin, de 21 anos, o primeiro neófito a alcançar as oitavas de final de um grand slam desde seu compatriota Dick Norman em Wimbledon em 1995, manteve a pressão, mas no final das contas não foi páreo para o astuto Federer.

O belga, que cobriu as paredes do quarto com pôsterese do ídolo Federer quando era adolescente, conquistou os torcedores com seu espírito combativo e destreza na rede.

Em uma quebra no quarto set, e supostamente sentindo o bafejo da derrota no pescoço, Goffin fez um ponto no serviço de Federer com um vôlei especialmente atlético.

O belga gesticulou no ar e fez vênias para três lados da quadra enquanto a plateia vibrava.

Federer, de 30 anos, manteve o saque e selou a partida na oportunidade seguinte, mostrando ao rival como se faz com um ace e um forehand espetacular na linha de fundo nos dois últimos pontos.

"David foi extraordinário no torneio", disse o suíço em entrevista na quadra. "Eu o cumprimento do fundo do coração".

Goffin exultou. "É realmente um sonho jogar contra Roger, e espero ter muitas outras partidas como esta", declarou.

Os dois se abraçaram, a plateia aplaudiu, e todos foram para casa felizes.