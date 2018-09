Feicorte: 4 mil animais

De 15 a 19 de junho, a pecuária brasileira e a internacional estarão voltadas para a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), que será realizada no Centro de Exposições Imigrantes, na capital paulista. Este ano, o tema do maior evento indoor do setor será sustentabilidade.

A feira reunirá, em 50 mil metros quadrados, cerca de 4 mil animais de 20 raças de corte: brahman, nelore (padrão e mocho), santa gertrudis, sindi, tabapuã, canchim, limousin, simental, simbrasil, angus, bonsmara, caracu, senepol, wagyu, guzerá, brangus, hereford e braford. Além de julgamentos, estão agendados 12 leilões - um de cavalos da raça árabe e os demais de gado de corte. "O mercado está aquecido, o que sinaliza a perspectiva de bons negócios", prevê o diretor do Agrocentro, responsável pela organização da feira, Décio Ribeiro dos Santos. Este ano são esperadas mais de 25 mil visitantes e 240 empresas expositoras dos segmentos de genética, saúde, nutrição e reprodução animal, insumos, mídia, dentre outros, além de instituições de pesquisas e universidades.

A programação técnica da 16.ª Feicorte terá cerca de 120 eventos paralelos, com destaque para o Congresso Feicorte NFT 2010, que discutirá o panorama nacional e mundial da carne, reprodução, genética, sanidade, manejo, mercado e gestão econômica, administrativa e ambiental.

Efeito estufa. O Congresso de Pecuária Sustentável, promovido pela Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável (APPS), terá a presença de palestrantes do Cena/USP, Scot Consultoria, Agrobrasconsult, Embrapa e Bigma Consultoria. O evento (Veja quadro) debaterá, por exemplo, a influência da pecuária brasileira no total de emissões de gases do efeito estufa.

Mais eventos. Outros três eventos de destaque estão programados: o Workshop World Wildlife Fund (WWF), o Workshop Pecuária Brasileira e Sustentabilidade para Jornalistas e o Workshop Pesquisas do Instituto de Zootecnia em Gado de Corte.

Completam a grade de eventos os cursos Gestão Visível: Foco no Resultado; Morfologia e Julgamento (canchim, santa gertrudis, simbrasil e simental); e Morfologia e Julgamento das Raças Zebuínas (corte).

Programação

Palestras no congresso

17 de junho

14 horas

Sustentabilidade da pecuária: uma prioridade para o varejo global

15h20

Balanço das emissões de GEE da pecuária brasileira

17 horas

Intensificação da produção e sustentabilidade da pecuária nacional

18 de junho

9h20

Alternativas tecnológicas para uma pecuária sustentável

10h50

Gestão da propriedade e produção sustentável