Feicorte começa dia 17, em São Paulo

A organização da 14ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), que começa no dia 17 e segue até o dia 21, no Centro de Exposições Imigrantes, na capital paulista, quer aproveitar o bom momento do mercado para atrair mais público e aumentar o volume de negócios na feira. Este ano, a Feicorte terá 350 expositores, a participação de 4 mil animais e deve receber 35 mil pessoas. Na programação, além do tradicional Congresso Internacional, marcado para os dias 18 e 19, e do 2º Curso Feicorte de Julgamento das Raças Zebuínas, de 19 a 21, já estão confirmados 19 leilões. Na última edição da feira, foram realizados 14 remates, que faturaram R$ 10 milhões. "A expectativa de público, o número de leilões e de expositores são termômetros, que refletem o bom momento do setor de carnes", diz o gerente-comercial da Agrocentro, empresa promotora da feira, Renato Toloza Carvalhal. "O mercado está aquecido e o pecuarista está disposto a investir. Tanto que, este ano, aumentou o interesse de participação de bancos e corretoras." Com área disponível de 70 mil metros quadrados, haverá seis pistas de julgamentos e a participação de bovinos - nelore e nelore-mocho, simental, simbrasil, brahman, tabapuã, santa gertrudis, caracu, bonsmara, senepol, angus, canchim, limousin, wagyu, guzerá e charolês -, ovinos, caprinos e eqüinos. "O diferencial é que a feira reúne todas as raças no mesmo local, ao mesmo tempo, sem separar a apresentação dos animais em turnos. Por isso é considerada o maior evento indoor da América Latina", diz Carvalhal. Este ano, os organizadores querem atrair criadores de gado comercial. "Os temas das palestras, cursos e seminários foram pensados para atrair esse tipo de produtor, que também terá informações, produtos e serviços direcionados para o seu perfil. O objetivo é que a feira não se restrinja apenas a animais de elite." As atrações também não serão focadas em só um elo da cadeia produtiva. "Este ano, a idéia é resgatar a essência da feira e discutir a cadeia produtiva inteira." INFORMAÇÕES: www.feicorte.com.br