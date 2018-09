Feicorte deve reunir 350 expositores

A 14ª edição da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), maior evento indoor do setor da América Latina, será realizada entre 17 e 21 de junho, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP). A feira é promovida pelo Agrocentro e os organizadores esperam um público de 30 mil pessoas. Este ano, com uma área disponível de 70 mil metros quadrados, a Feicorte terá cerca de 350 expositores e contará com a participação de 4 mil animais, entre bovinos (nelore e nelore-mocho, simental, simbrasil, brahman, tabapuã, santa gertrudis, caracu, bonsmara, senepol, angus, canchim, limousin, wagyu, guzerá e charolês), ovinos e caprinos. Já estão confirmados 17 leilões - na edição passada, foram realizados 14 remates, que faturaram R$ 10 milhões. Além dos leilões, a programação inclui cursos, palestras, seminários, congresso internacional, cozinha interativa, exposições e julgamentos das principais raças bovinas. Nas seis pistas de julgamentos, serão apresentados os destaques nacionais e internacionais em genética. O Congresso Internacional Feicorte 2008, que será realizado nos dias 18 e 19, é um dos destaques da programação. Novos rumos para o sistema produtivo da carne; tendências e modelos operacionais de confinamentos; frigorífico: parceiro do pecuarista?; perspectivas para o mercado de insumos; e a ovinocultura como complemento da pecuária são alguns dos temas a serem debatidos por especialistas durante o congresso. Interessados também poderão conferir o 2º Curso Feicorte de Julgamento das Raças Zebuínas, reconhecido e oficializado pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), marcado para os dias 19, 20 e 21. INFORMAÇÕES: Site: www.feicorte.com.br