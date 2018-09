Feicorte: inscrições da raça terminam dia 6 Termina no dia 6 de junho o prazo de inscrições para a raça nelore na Feicorte 2008, que será realizada de 17 a 21 de junho, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP). A feira será a regional obrigatória para os expositores de nelore-mocho participantes do Ranking Nacional pelo Estado de São Paulo. Tel. (0--11) 3293-8900; e-mail rankingnacional@nelore.org.br.