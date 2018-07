Feicorte: leilões faturam R$ 10 milhões

A 14ª edição da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte) terminou no sábado, em São Paulo (SP), com saldo positivo. Segundo o Agrocentro, responsável pela organização do evento, a Feicorte gerou R$ 10 milhões em negócios, considerando apenas os 19 leilões, e recebeu público estimado em 20 mil pessoas. Este ano, a feira reuniu 3.600 bovinos, das raças nelore, nelore-mocho, simental, simbrasil, brahman, tabapuã, santa gertrudis, caracu, caracu-mocho, bonsmara, senepol, angus, canchim, limousin, wagyu e guzerá, além de 400 ovinos e caprinos. Um dos destaques da feira, este ano, foi a realização do Shopping Multiraças, parceria entre o Agrocentro, a 360 Eventos e a Nova Leilões. De acordo com os oganizadores do shopping, que teve a participação de mais de 70 animais, as vendas neste ano superaram em 40% o total negociado no ano passado. O Congresso Internacional Feicorte foi outro destaque este ano. Foram realizadas 17 palestras, que reuniram especialistas de toda a cadeia produtiva. Houve, ainda, eventos paralelos, como o 8º Seminário da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, promovido pela ABMR&A, o Simpósio FMVZ/Asbia, o 2º Curso Feicorte de Julgamento das Raças Zebuínas, além de outros dez cursos e workshops. O Serviço de Informação da Carne (SIC) também promoveu o 1º Curso de Churrasco para Profissionais. ''Como maior evento indoor da cadeia produtiva da carne na América Latina, a Feicorte cumpriu seu papel de centro de fomento do setor'', diz o diretor da feira, Décio Ribeiro dos Santos.