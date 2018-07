Feicorte movimenta R$ 7 milhões

A 15ª edição da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), que terminou no sábado, em São Paulo (SP), superou as expectativas de público e de número de animais. Foram 23 mil visitantes, 15% a mais em comparação ao ano passado, e 4 mil animais em exposição, ante 3.600 em 2008. Já o faturamento ficou abaixo da estimativa. Nesta edição, o evento movimentou R$ 7 milhões em 13 leilões. No ano passado foram 19 leilões e faturamento de R$ 10 milhões.

O destaque este ano foi a ampliação da programação teórica e os eventos paralelos realizados durante os cinco dias de evento. "A qualidade do público, dos expositores e da programação teórica fortaleceu a feira como um dos principais centros de fomento da pecuária de corte do mundo. Além disso, a nova disposição estrutural da Feicorte também agradou às empresas presentes, que obtiveram maior visibilidade graças a esta nova planta", avaliou o diretor da feira, Décio Ribeiro dos Santos.