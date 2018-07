Feicorte vai até sábado em SP

Hoje e amanhã, durante a Feicorte, ocorre o Congresso Internacional Feicorte 2008. A feira começou ontem no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP), e segue até sábado. O congresso, cujo tema é Aproveitar a recuperação do ciclo bovino para repensar o negócio da carne, abordará assuntos de interesse para o criador, confinador, transformador, distribuidor, exportador, importador, financiador, geneticista e outros representantes da cadeia produtiva. Modelos de otimização do sistema de engorda; tendências e modelos operacionais de confinamentos; perspectivas para o mercado de insumos; sistemas agrossilvipastoris e a ovinocultura como complemento da pecuária são algumas das palestras programadas. Até sábado, ainda haverá 17 leilões. A programação do congresso e a agenda de leilões estão disponíveis em www.feicorte.com.br.