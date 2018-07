Feijão guandu para cana e gado

Uma nova variedade de feijão guandu, chamada de "BRS mandarim", é a principal atração da Embrapa Pecuária Sudeste no Show Rural Coopavel 2009, primeiro grande evento agropecuário do ano, que começou na segunda-feira e prossegue até sexta-feira, em Cascavel (PR). A variedade é indicada, principalmente, para pecuaristas e produtores de cana-de-açúcar. Conforme os pesquisadores da unidade, para os pecuaristas a vantagem é que o guandu mandarim apresenta alta produtividade de forragem (parte verde da planta), em torno de 10% maior comparado a outras variedades. Em experimentos realizados com novilhas leiteiras, o uso do guandu mandarim levou a uma redução de 21% no custo de alimentação. O lançamento oficial da variedade será no dia 28 de abril, em dia de campo promovido pela Embrapa, em São Carlos (SP), mas as sementes já estão disponíveis para os produtores. Informações, www.cppse.embrapa.br.