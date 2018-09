Feinco tem leilões, palestras e rodada de negócios

Começou na última segunda feira, dia 21, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP), a oitava edição da Feira Internacional de Caprinos e Ovinos (Feinco), um dos maiores eventos do setor em toda a América Latina. Este ano, o Agrocentro, organizador do evento, espera um público de 25 mil pessoas até o dia do encerramento, nesta sexta-feira.

Ao todo serão expostos mais de 4 mil animais de 20 raças diferentes, como santa inês, ile de france, corriedale, anglo-nubiana e dorper, entre outras caprinas e ovinas.

Além dos julgamentos de todas as raças, ocorrem ainda na Feinco os seguintes leilões: Excelência Dorper (hoje, tattersall 1, às 20h); VPJ Doadoras (amanhã, às 20h, tattersall 1); Paixão e Criação - Estância Dolly (amanhã, às 20h, tattersall 2); Seleção Brasileira de Anglonubiano e Convidados (sexta-feira, às 13h, tattersall 1); Chave de Ouro (sexta-feira, às 20h, tattersall 1) e Dorper Campo Verde (sexta-feira, às 20h, tattersall 2).

Na última edição do evento os leilões movimentaram cerca de R$ 10 milhões, crescimento expressivo em relação a 2009, segundo o diretor do Agrocentro, Décio Ribeiro dos Santos. "Estes números comprovam a vocação brasileira para a criação de ovinos e caprinos e consolida São Paulo como grande polo de negócios no setor", diz.

Negociação. Uma das grandes novidades neste ano é a realização de uma rodada de negócios promovida pelo Sebrae. Nela, criadores e produtores poderão negociar seus animais diretamente com os frigoríficos, facilitando a comercialização.

Vários eventos técnicos também estão programados, como três workshops: Caprinocultura de Corte (hoje, às 18h, sala Carnaúba); Caprinocultura de Leite (amanhã, às 18h, sala Carnaúba), e Produção Sustentável de Ovinos (hoje e amanhã, às 8h30, sala Carnaúba). Ocorrem ainda uma série de palestras técnicas, com os temas Aumento da Eficiência Produtiva - Perspectivas e Oportunidades para a Sustentabilidade da Indústria de Ovinos no Reino Unido; Teste de DNA - uma Tecnologia a Serviço do Criador e Parasitoses Ovinas e a Resistência Antihelmíntica.

NO SITE: WWW.FEINCO.COM.BR/